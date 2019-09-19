Нового голову Фонду держмайна призначила Рада, скріншот трансляції

https://racurs.ua/ua/n127028-novogo-golovu-fondu-derjmayna-pryznachyla-rada.html

Ракурс

Верховна Рада України 19 вересня підтримала подання прем'єр-міністра України про призначення Дмитра Сенниченка головою Фонду державного майна України.

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За його кандидатуру проголосували 238 нардепів.

Сенниченко — український економіст, працював у Національному банку та в уряді (у 2000 році). Він був керівником Німецького товариства міжнародного співробітництва, перебував на посадах члена наглядових рад Prozorro.

Під час затвердження Сенниченко заявив у Раді, що головними завданнями ФДМУ бачить залучення інвестицій в Україну та боротьбу з корупцією.

Раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомляв, що уряд призначить нове керівництво Фонду державного майна, яке має переглянути перелік об'єктів для приватизації. Дотепер ФДМУ очолював Віталій Трубаров. Доки він очолював фонд, в Україні не продали жодного лоту великої приватизації, які затвердив уряд ще у 2018 році.

ФДМУ є органом виконавчої влади в Україні, який проводить державну політику в сфері приватизації, оренди, використання та відчуження державного майна, управління об'єктами держвласності.

Нагадаємо, 13 вересня Верховна Рада України підтримала в першому читанні законопроект № 1055−1 «Про оренду державного та комунального майна».