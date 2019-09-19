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Ракурс
Зеленському у Вінниці виписали посвідчення члена товариства сліпих. Фото: InfoResist

Зеленському в Вінниці вручили посвідчення члена товариства сліпих

19 вер 2019, 16:30
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На ім’я президента України Володимира Зеленського у Вінниці виписали посвідчення Українського товариства сліпих.

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Організація таким чином намагається привернути увагу до проблем Вінницького учбово-виробничого підприємства Українського товариства сліпих, на якому працюють незрячі. Про це повідомляє «Укрінформ».

Директор підприємства Костянтин Ільницький зазначив, що у них працюють 129 сліпих, однак підприємство перебуває у занедбаному стані.

Посвідчення передали заступнику голови Офісу президента Сергію Трофімову. Зазначимо, що інцидент стався під час представлення нового голови обласної державної адміністрації Владислава Скальського.

Також Ільницький подарував Скальському м’яку іграшку у виді крота й попросив тримати її у кабінеті, як нагадування про проблеми незрячих людей.

Нагадаємо, наприкінці липня Зеленському в Черкасах подарували його гіпсовий бюст із відбитком від поцілунку автора.

Як раніше повідомляв «Ракурс», сьогодні президент Зеленський указом № 706/2019 призначив Владислава Скальского головою Вінницької ОДА. На посаді він замінив Валерія Коровія.


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