В Україні очікуються заморозки. Фото: Andrey Zhukov

https://racurs.ua/ua/n127025-synoptyky-poperedyly-pro-zamorozky-v-ukrayini.html

Ракурс

Заморозки в Україні очікуються найближчої ночі.

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Так, 20 вересня у Карпатах в повітрі прогнозуються заморозки 0−2°, а вночі 21 вересня в Україні, крім півдня, на поверхні ґрунту заморозки 0−3° за Цельсієм. Крім того, завтра в Україні крім більшості районів Волинської та Чернівецької областей, утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це повідомив український Гідрометцентр.

За інформацією синоптиків, завтра в західних областях очікується штормовий вітер — до 15−20 м/с. Також прогнозують дощ, а на високогір’ї Карпат можливий мокрий сніг.

Найближчої ночі температура повітря очікується від 3° до 8° тепла, але в західних, північних, центральних та східних областях місцями ймовірні заморозки 0−3° за Цельсієм. Заморозки найбільш вірогідні при проясненнях.

Прогнозується, що найближчим часом в Україну повернеться тепло. Сонячна погода очікується вже в суботу, а 22−23 вересня відчутно потепліє.

Нагадаємо, 19 вересня в Україні очікувалося похолодання. У західних та північних областях повинні були йти дощі. Температуру повітря вдень обіцяли 12−20 градусів тепла.