В Украине ожидаются заморозки. Фото: Andrey Zhukov

https://racurs.ua/n127025-sinoptiki-predupredili-o-zamorozkah-v-ukraine.html

Ракурс

Заморозки в Украине ожидаются ближайшей ночью.

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Так, 20 сентября в Карпатах в воздухе прогнозируются заморозки 0−2°, а ночью 21 сентября в Украине, кроме юга, на поверхности почвы заморозки 0−3° по Цельсию. Кроме того, завтра в Украине, кроме большинства районов Волынской и Черновицкой областей, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом сообщил украинский Гидрометцентр.

По информации синоптиков, завтра в западных областях ожидается штормовой ветер — до 15−20 м/с. Также прогнозируют дождь, а на высокогорье Карпат возможен мокрый снег.

Ближайшей ночью температура воздуха ожидается от 3° до 8° тепла, но в западных, северных, центральных и восточных областях местами возможны заморозки 0−3° по Цельсию. Заморозки наиболее вероятны при прояснениях.

Прогнозируется, что в ближайшее время в Украину вернется тепло. Солнечная погода ожидается уже в субботу, а 22−23 сентября ощутимо потеплеет.

Напомним, 19 сентября в Украине ожидалось похолодание. В западных и северных областях должны были идти дожди. Температуру воздуха днем обещали 12−20 градусов тепла.