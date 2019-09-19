Зеленський призначив нових голів Вінницької та Миколаївської ОДА. Фото: kp.ua

https://racurs.ua/ua/n127012-zelenskyy-pryznachyv-novyh-goliv-vinnyckoyi-ta-mykolayivskoyi-oda.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, призначив Олександра Стадника на посаду голови Миколаївської обласної державної адміністрації.

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Указ № 707/2019 про призначення Стадника був опублікований на сайті глави держави сьогодні.

На посаді керівника Миколаївської області він змінив В’ячеслава Боня, який виконував обов’язки глави регіону до 19 серпня. До нього Миколаївську ОДА очолював Олексій Савченко. Його президент звільнив 11 червня.

Також указом президента № 706/2019 на посаду голови Вінницької ОДА призначений Владислав Скальський. На посаді він змінив Валерія Коровія.

Олександр Стадник народився в селищі Смоліне Маловисківського району Кіровоградської області. У рідному місті він працював слюсарем, після чого був заступником начальника торгового відділу Українсько-американського підприємства «АМГ — Україна».

З 2012 року Стадник обіймав посади в органах Державної податкової інспекції. У 2017 році був звільнений з посади в. о. голови податкової Дніпровського району Києва.

У 2006 році Скальський був менеджером ТОВ «МЕТРО Україна» в Києві. З 2010 року проживав у Казахстані, де відповідав за будівництво супермаркетів. Після цього став регіональним директором російської мережі гіпермаркетів «Лента». У 2014 році його призначили керівником ТЦ Ocean Plaza в Києві. З червня 2016 року обіймав посаду заступника мера Вінниці.

Нагадаємо, що напередодні Зеленський призначив екс-заступника голови Київської міської державної адміністрації Олексія Резнікова представником України в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи.