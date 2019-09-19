Зеленский назначил новых глав Винницкой и Николаевской ОГА. Фото: kp.ua

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Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, назначил Александра Стадника на должность председателя Николаевской областной государственной администрации.

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Указ № 707/2019 о назначении Стадника был опубликован на сайте главы государства сегодня.

На должности руководителя Николаевской области он сменил Вячеслава Боня, который исполнял обязанности главы региона до 19 августа. До него Николаевскую ОГА возглавлял Алексей Савченко. Его президент уволил 11 июня.

Также указом президента № 706/2019 на должность главы Винницкой ОГА назначен Владислав Скальский. В должности он сменил Валерия Коровия.

Александр Стадник родился в поселке Смолино Маловисковского района Кировоградской области. В родном городе он работал слесарем, после чего был заместителем начальника торгового отдела Украинско-американского предприятия «АМГ — Украина».

С 2012 года Стадник занимал должности в органах Государственной налоговой инспекции. В 2017 году был уволен с должности и.о. главы налоговой Днепровского района Киева.

В 2006 году Скальский был менеджером ООО «МЕТРО Украина» в Киеве. С 2010 года проживал в Казахстане, где отвечал за строительство супермаркетов. После этого стал региональным директором российской сети гипермаркетов «Лента». В 2014 году его назначили руководителем ТЦ Ocean Plaza в Киеве. С июня 2016 года занимал должность заместителя мэра Винницы.

Напомним, что накануне Зеленский назначил экс-заместителя главы Киевской городской государственной администрации Алексея Резникова представителем Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы.