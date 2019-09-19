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Ракурс
Зеленскому в Виннице выписали удостоверение члена общества слепых. Фото: InfoResist

Зеленскому в Виннице вручили удостоверение члена общества слепых

19 сен 2019, 16:30
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На имя президента Украины Владимира Зеленского в Виннице выписали удостоверение Украинского общества слепых.

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Организация таким образом пытается привлечь внимание к проблемам Винницкого учебно-производственного предприятия Украинского общества слепых, на котором работают незрячие. Об этом сообщает «Укринформ».

Директор предприятия Константин Ильницкий отметил, что у них работают 129 слепых, однако предприятие находится в плачевном состоянии.

Удостоверение передали зампредседателя Офиса президента Сергею Трофимову. Отметим, что инцидент произошел во время представления нового председателя областной государственной администрации Владислава Скальского.

Также Ильницкий подарил Скальскому мягкую игрушку в виде крота и попросил держать ее в кабинете в качестве напоминания о проблемах незрячих людей.

Напомним, в конце июля Зеленскому в Черкассах подарили его гипсовый бюст с отпечатком от поцелуя автора.

Как ранее сообщал «Ракурс», сегодня президент Зеленский указом № 706/2019 назначил Владислава Скальского председателем Винницкой ОГА. На посту он сменил Валерия Коровия.


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