Зеленскому в Виннице выписали удостоверение члена общества слепых. Фото: InfoResist

https://racurs.ua/n127027-zelenskomu-v-vinnice-vypisali-udostoverenie-chlena-obschestva-slepyh.html

Ракурс

На имя президента Украины Владимира Зеленского в Виннице выписали удостоверение Украинского общества слепых.

Loading...

Организация таким образом пытается привлечь внимание к проблемам Винницкого учебно-производственного предприятия Украинского общества слепых, на котором работают незрячие. Об этом сообщает «Укринформ».

Директор предприятия Константин Ильницкий отметил, что у них работают 129 слепых, однако предприятие находится в плачевном состоянии.

Удостоверение передали зампредседателя Офиса президента Сергею Трофимову. Отметим, что инцидент произошел во время представления нового председателя областной государственной администрации Владислава Скальского.

Также Ильницкий подарил Скальскому мягкую игрушку в виде крота и попросил держать ее в кабинете в качестве напоминания о проблемах незрячих людей.

Напомним, в конце июля Зеленскому в Черкассах подарили его гипсовый бюст с отпечатком от поцелуя автора.

Как ранее сообщал «Ракурс», сегодня президент Зеленский указом № 706/2019 назначил Владислава Скальского председателем Винницкой ОГА. На посту он сменил Валерия Коровия.