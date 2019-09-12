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Правоохранителей уличили в незаконной слежке за украинцами в Киеве. Фото: Охранный Холдинг

Правоохранителей уличили в незаконной слежке за украинцами в Киеве (ФОТО)

12 сен 2019, 13:12
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В Киеве правоохранителей уличили в незаконной слежке за украинцами. Злоумышленники за деньги проводили незаконные оперативно-технические мероприятия для бизнесменов.

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В незаконных махинациях участвовали полицейские, киевляне и сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Злоумышленники предоставляли незаконные услуги с 2015 года. Они занимались визуальным наблюдением, прослушиванием абонентов сотовой связи, взламывали аккаунты пользователей соцсетей, мессенджеров и электронной почты. Стоимость таких услуг могла быть до нескольких тысяч долларов, в зависимости от сложности задачи.

Правоохранителей поймали на незаконном прослушивании граждан. Фото: СБУ

Правоохранители задержали шестерых участников махинаций во время передачи флэш-носителя заказчику с трафиком соединений его бизнес-конкурента. Во время обысков оперативники изъяли технику для слежения, патроны к автоматическому оружию, копии баз данных правоохранительных органов и поддельные документы.

Правоохранителей поймали на незаконном прослушивании граждан. Фото: СБУ

Уголовное производство открыто по факту совершения действий, предусмотренных ст. 328 (разглашение государственной тайны) и ст. 359 (незаконное использование специальных технических средств негласного получения информации) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в августе в Генеральной прокуратуре Украины нашли спецсредства для прослушивания.

Источник: Ракурс


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