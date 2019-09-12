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Правоохоронців викрили на незаконному стеженні за українцями у Києві. Фото: Охранный Холдинг

Правоохоронців викрили на незаконному стеженні за українцями у Києві (ФОТО)

12 вер 2019, 13:12
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У Києві правоохоронців викрили на незаконному стеженні за українцями. Зловмисники за гроші проводили незаконні оперативно-технічні заходи для бізнесменів.

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У незаконних махінаціях брали участь поліцейські, кияни та співробітники Служби безпеки України (СБУ). Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Зловмисники надавали незаконні послуги з 2015 року. Вони займались візуальним спостереженням, прослуховуванням абонентів стільникового зв’язку, зламували облікові записи користувачів соцмереж, месенджерів та електронної пошти. Вартість таких послуг могла бути до кількох тисяч доларів, залежно від складності завдання.

Правоохоронців піймали на незаконному прослуховуванні громадян. Фото: СБУ

Правоохоронці затримали шістьох учасників махінацій під час передачі флеш-носія замовнику з трафіком з'єднань його бізнес-конкурента. Під час обшуків оперативники вилучили техніку для стеження, набої до автоматичної зброї, копії баз даних правоохоронців та підроблені документи.

Правоохоронців піймали на незаконному прослуховуванні громадян. Фото: СБУ

Кримінальне провадження відкрито за фактом скоєння дій, передбачених ст. 328 (розголошення державної таємниці) та ст. 359 (незаконне використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у серпні в Генеральній прокуратурі України знайшли спецзасоби для прослуховування.

Джерело: Ракурс


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