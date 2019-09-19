СБУ проводить обшуки в Житомирі. Фото: zhzh.com.ua

https://racurs.ua/ua/n127029-u-jytomyri-sbu-obshukuvala-oblasne-upravlinnya-nacpoliciyi.html

Ракурс

Служба безпеки України 19 вересня влаштувала обшуки в управлінні захисту економіки Національної поліції ГУ НПУ в Житомирській області.

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Обшуки відбувалися за місцем роботи працівників УЗЕ в Житомирі та по області. Оперативники спецслужби дііяли у рамках кримінального провадження за ст. 359 (незаконне використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації) Кримінального кодексу України. Про це сьогодні повідомляє Житомир.info із посиланням на джерела.

В управлінні захисту економіки Нацполіції згодом підтвердили виданню інформацію про проведення обшуків. Однак, офіційні коментарі з приводу обшуків наразі відсутні. Ні прес-служба СБУ, ні ГУ Нацполіції в Житомирській області поки не коментували подію.

Нагадаємо, СБУ викрила у Києві групу правоохоронців, яка займалася незаконним стеженням за українцями. Зловмисники з 2015 року займались візуальним спостереженням, прослуховуванням абонентів стільникового зв’язку, зламували облікові записи користувачів соцмереж, месенджерів та електронної пошти.