ДБР обшукує Львівську митницю. Фото: Українська правда

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Обшуки на Львівській митниці влаштувало Державне бюро розслідувань. Загалом проводиться 40 обшуків.

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Раніше ДБР та СБУ викрили незаконну схему із ввезення на територію України з країн ЄС дорогого брендового одягу за підробними документами. Орієнтовна вартість кожної партії становить не менше 400 тис. дол. Про це повідомила перший заступник директора Державного бюро розслідувань Ольга Варченко на власній сторінці у Facebook.

Перевіряємо причетність до цієї схеми службових осіб митниці, які, за попередньою версією слідства, сприяли незаконному переміщенню товару через митний кордон без проходження відповідних митних процедур, — зазначила вона.

Встановлено, що одяг ввозили до України як секондхенд. Товар потрапляв на український ринок без сплати відповідних митних платежів. Внаслідок цього держава зазнавала збитків на щонайменше 1 млн грн з кожної партії одягу.

Зазначається, що за вищевказаними фактами відкриті кримінальні провадження за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 19 вересня Служба безпеки України влаштувала обшуки в управлінні захисту економіки Національної поліції ГУ НПУ в Житомирській області. Правоохоронці діяли у рамках кримінального провадження за ст. 359 (незаконне використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації) Кримінального кодексу України.