Зеленський розповів, що сказав би жителям ОРДЛО, які бояться повернення України

Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n127880-zelenskyy-rozpoviv-scho-skazav-by-jytelyam-ordlo-yaki-boyatsya-povernennya-ukrayiny.html

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Президент України Володимир Зеленський вважає питання припинення війни «своєю особистою місією» впродовж п’яти років.

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Про це він заявив під час сьогоднішнього прес-марафону в Kyiv Food Market.

Президент зазначив, що щоразу, коли він звертається до українців — він одночасно звертається і до цивільного населення Донбасу.

Це цивільні люди, вони ніколи не воювали, — наголошує Зеленський, говорячи, зокрема, й про переселенців.

Вся та частина людей, яка живе там і відчуває себе українцями — вони повинні знати, що ми їх повернемо разом із територіями. Це наш план А, — зазначає президент.

Планом Б він назвав варіант, коли повернення територій затягнеться. Зеленський наголосив, що і в такому випадку «пріоритетом все одно будуть люди». Він додав, що в такому разі Україна повинна забезпечити їх роботою на підконтрольній території.

Вважаю найбільшою помилкою у попередні роки — відсутність забезпечення житлом, роботою переселенців, — наголосив президент.

Також Зеленський торкнувся резонансного питання розведення військ в районі міста Золоте Луганської області

Це крутий інформаційний засіб, поки нас там не показують, чи показують у невигідному світлі, продемонструвати, що ми зробили міст, нові КПВВ, відбудували дороги на лінії розмежування в Станиці Луганській, — наголошує Зеленський. — І це найкращий приклад, для нас це вигідно. А людина розповідає про те, що вона побачила. Це «живе телебачення».

Нагадаємо, вчора Зеленський анонсував два обміни полоненими між Україною та Росією.