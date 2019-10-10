Названа дата проведения всеукраинской переписи населения. Фото: Минфин

https://racurs.ua/n127914-nazvana-data-provedeniya-vseukrainskoy-perepisi-naseleniya.html

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Всеукраинская перепись населения пройдет в Украине в период с 10 ноября по 23 декабря 2020 года. На ее проведение в бюджет следующего года планируют заложить 3,4 млрд грн.

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Как сообщили «Украинской правде» в Государственной службе статистики Украины, с 10 по 30 ноября следующего года респонденты получат доступ к web-порталу для предоставления ответов через интернет.

В свою очередь с 3 по 23 декабря опрос населения будет проводиться методом обхода и заполнения переписной документации с помощью планшетов.

В ведомстве рассказали, что для избежание двойного подсчета и недоучета 24−26 декабря 2020 года будет проведен выборочный контрольный обход жилых домов.

Напомним. что министр кабинета министров Дмитрий Дубилет говорил, что перепись населения обойдется Украине в 5 млрд грн.