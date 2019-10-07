Олександр Ткаченко претендує на посаду глави КМДА. Фото: telekritika.ua

https://racurs.ua/ua/n127777-oleksandr-tkachenko-ziznavsya-scho-pretenduie-na-posadu-golovy-kmda-video.html

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Олександр Ткаченко, народний депутат від «Слуги народу» та колишній генеральний директор групи компанії «1+1» претендує на посаду голови Київської міської державної адміністрації.

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Про це свідчить декларація політика про доходи за 2018 рік, опублікована на порталі Національного агентства з питань запобігання корупції. Крім того, сам нардеп в ефірі «Радіо НВ» підтвердив, що претендує на посаду градоначальника. При цьому він зазначив, що призначення глави КМДА — це рішення президента Володимира Зеленського.

Подав. Є така ключова фраза «може». Пропоную на ній зосередитися, тому що це рішення президента, — заявив Ткаченко і при цьому не назвав терміни, коли чекати призначення.

За словами нардепа, він вже обговорював питання призначення з главою держави.

Нагадаємо, Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження і призначив на 31 жовтня підготовче засідання у справі за позовом мера Києва Віталія Кличка до Кабміну та прем'єр-міністра Олексія Гончарука. Він просить Феміду визнати протиправними дії Кабміну, який 4 вересня спрямував президенту України подання про його звільнення з посади голови Київської міської державної адміністрації у зв’язку із закінченням строку повноважень глави держави.

Раніше повідомлялося, що на початку жовтня Верховна Рада 3 жовтня у першому читанні ухвалила проект закону № 2143−3 «Про столицю України — місто-герой Київ», автором якого є нардеп від «Слуги народу» Олександр Ткаченко.