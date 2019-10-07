Александр Ткаченко претендует на должность главы КГГА. Фото: telekritika.ua

https://racurs.ua/n127777-aleksandr-tkachenko-priznalsya-chto-pretenduet-na-doljnost-glavy-kgga-video.html

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Александр Ткаченко, народный депутат от «Слуги народа» и бывший генеральный директор группы компании «1+1» претендует на должность председателя Киевской городской государственной администрации.

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Об этом свидетельствует декларация политика о доходах за 2018 год, что опубликована на портале Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Кроме того, сам нардеп в эфире «Радио НВ» подтвердил, что претендует на пост градоначальника. При этом он отметил, что назначение главы КГГА — это решение президента Владимира Зеленского.

Подал. Есть такая ключевая фраза «может». Предлагаю на ней сосредоточиться, потому что это решение президента, — заявил Ткаченко и при этом не назвал сроки, когда ждать назначения.

По словам нардепа, он уже обсуждал вопрос назначения с главой государства.

Напомним, Окружной административный суд Киева открыл производство и назначил на 31 октября подготовительное заседание по иску мэра Киева Виталия Кличко к Кабмину и премьер-министру Алексею Гончаруку. Он просит Фемиду признать противоправными действия Кабмина, который 4 сентября направил президенту Украины представление об увольнении с должности председателя Киевской городской государственной администрации в связи с окончанием срока полномочий главы государства.

Ранее сообщалось, что в начале октября Верховная Рада 3 октября в первом чтении приняла проект закона № 2143−3 «О столице Украины — город-герое Киеве», автором которого является нардеп от «Слуги народа» Александр Ткаченко.