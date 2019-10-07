Кличко vs Гончарук: Окружной админcуд Киева назначил дату заседания, фото — neonomad.kz

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Окружной административный суд Киева открыл производство и назначил на 31 октября подготовительное заседание по иску мэра Киева Виталия Кличко к Кабинету министров Украины и премьер-министру Алексею Гончаруку.

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О дате назначения заседания сегодня сообщила «Судебная власть».

Напомним, что Кличко просит суд признать противоправными действия Кабмина, который 4 сентября направил президенту Украины представление о его увольнении с должности председателя Киевской городской государственной администрации в связи с окончанием срока полномочий главы государства.

Кличко также просит Окружной админсуд отменить предложение премьер-министра Гончарука об увольнении истца с должности главы КГГА.

Напомним, что в начале октября Рада начала процесс разделения властей в Киеве. Парламент 3 октября в первом чтении принял законопроект «О столице Украины — городе-герое Киеве» (№ 2143−3). За документ, разработанный и поданный нардепом от «Слуги народа» Александром Ткаченко, проголосовали 244 депутата.

В Киеве предлагают восстановить районные советы как представительные органы жителей районов Киева, разделить должности и полномочия Киевского городского головы и председателя Киевской городской государственной администрации, определить административно-территориальное устройство столицы.