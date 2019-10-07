Погода в Украине. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n127769-pogoda-v-ukraine-na-8-oktyabrya-sinoptiki-predupredili-o-morozah-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 8 октября ожидается морозная в ряде регионов.

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Столбики термометров ночью покажут минус в ряде областей. Ожидается от 1° до 3° мороза. Такая погода ожидается в большинстве областей, кроме восточных регионов. Днем воздух прогреется до 8−12° тепла. Ветер преимущественно юго-западный, 5−10 м/с. Об этом сообщил Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 8 октября ожидается без существенных осадков. Температура воздуха ночью 0−2° мороза, а днем 9−11° тепла.

Во Львове во вторник облачность с прояснениями. Столбики термометров ночью покажут 1−3° мороза, днем 9−11° выше нуля.

В Одессе в ближайшие сутки существенных осадков не предвидится. Ночью температура воздуха 1−3° тепла, а днем 10−12° тепла по Цельсию.

В Днепре завтра синоптики спрогнозировали облачную погоду. Ночью температура воздуха 4−6° тепла, а днем 10−12° выше нуля.

В Харькове во вторник дождя или снега не обещают. Ночью температура воздуха 3−5° тепла, днем 8−10° выше нуля.

В Карпатах 8 октября ожидается прохладная и облачная погода. Температура воздуха ночью от 0° до 2° мороза, днем 9−11° выше нуля.

Геомагнитную обстановку в Украине 8 октября прогнозируют относительно спокойную. Небольшие возмущения ожидаются в течение суток.

Напомним, 7 октября в Киеве выпал снег. В 2019 году это первый мокрый снег в столице Украины. Он был обильным, но кратковременным. Очевидцы поделились видео со снегом в соцсетях.