Катастрофа Ан-12 близ Львова: полиция назвала четыре версии аварии, фото — Запад

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Управление Национальной полиции во Львовской области сообщило о четырех версиях причины падения транспортного самолета АН-12, который 4 октября потерпел крушение вблизи аэропорта «Львов».

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Среди этих версий отсутствуют предположения о нехватке горючего или перегрузки самолета.

Как сообщил сегодня на брифинге заместитель начальника следственного управления Главного управления Национальной полиции во Львовской области полковник полиции Андрей Кумечко, следователи рассматривают такие версии:

ошибка пилота;

ошибка командно-диспетчерского пункта;

техническая неисправность самолета;

неблагоприятные метеоусловия.

Кумечко рассказал, что рейс, потерпевший крушения, был плановым. АН-12 перевозил из Испании в Турцию через Львов груз поперечных усилителей дверей и крыши к автомобилям «Рено».

Полиция изъяла «черный ящик» — бортовой самописец самолета. Его и документацию направили на соответствующие исследования.

Напомним, что АН-12 упал 4 октября в 6.45 во время захода на посадку. Самолет обнаружили на расстоянии 1,5 км от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта «Львов» имени Даниила Галицкого. Пятеро из восьми членов экипажа погибли.

Сегодня стало известно, что авиакомпания «Украина Аэроальянс», которая осуществляла роковой рейс, получила полный запрет на любые полеты с 00.00 5 октября.

Пострадавшие в результате авиакатастрофы Ан-12 под Львовом находятся в состоянии средней тяжести. В данный момент их жизни ничего не угрожает, все они остаются под наблюдением врачей.