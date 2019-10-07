Суд избрал меру пресечения экс-нардепу Валерию Ищенко. Фото: ua.news

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Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему народному депутату, который фигурирует в деле хищения средств «Укрзализныци».

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Экс-нардепа отправили под домашний арест на два месяца. Такое решение суд принял 4 октября и тем самым удовлетворил ходатайство детектива НАБУ в деле о завладении имуществом ГП «Укрзализнычпостач» и филиала «Центр обеспечения производства» ПАО «Укрзализныця» в особо крупных размерах. Об этом 7 октября сообщила пресс-служба ВАКС.

Отмечается, что экс-нардепу не только запрещено покидать жилье с 22.00 до 06.00, но и нужно выполнять дополнительные обязанности. Запрещается покидать населенный пункт, в котором он зарегистрирован или проживает без разрешения детектива, прокурора или суда. Подозреваемый не должен общаться с представителями «Укрзализныци», Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины, а также с другими подозреваемыми в указанном уголовном производстве. Также это лицо обязано сдать на хранение свой паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

Тем временем издание «Интерфакс-Украина» сообщило, что мера пресечения избрана Валерию Ищенко.

Напомним, 2 октября сотрудники САП и НАБУ сообщили о подозрении в нанесении ущерба на сумму свыше 20 млн грн предприятию «Укрзализнычпостач» экс-нардепу от «ББП» Валерию Ищенко. Он и бывший народный депутат Валерий Дубневич подозреваются в хищениях на «Укрзализныце».