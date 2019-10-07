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Суд обрав запобіжний захід екс-нардепу Валерію Іщенку. Фото: ua.news

Розкрадання коштів «Укрзалізниці»: Антикорупційний суд обрав запобіжний захід екс-нардепу

7 жов 2019, 16:52
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Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому народному депутату, який фігурує у справі розкрадання коштів «Укрзалізниці».

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Екс-нардепа відправили під домашній арешт на два місяці. Таке рішення суд прийняв 4 жовтня й тим самим задовольнив клопотання детектива НАБУ у справі про заволодіння майном ДП «Укрзалізничпостач» та філії «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Укрзалізниця» в особливо великих розмірах. Про це 7 жовтня повідомила прес-служба ВАКС.

Зазначається, що екс-нардепу не лише заборонено залишати житло з 22.00 до 06.00, але й потрібно виконувати додаткові обов’язки. Забороняється залишати населений пункт, в якому він зареєстрований або проживає без дозволу детектива, прокурора чи суду. Підозрюваний не повинен спілкуватися з представниками «Укрзалізниці», Державної адміністрації залізничного транспорту України, а також з іншими підозрюваними у вказаному кримінальному провадженні. Також ця особа зобов’язана здати на зберігання свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну.

Тим часом видання «Інтерфакс-України» повідомило, що запобіжний захід обрано Валерію Іщенку.

Нагадаємо, 2 жовтня співробітники САП та НАБУ повідомили про підозру в завданні збитків на суму понад 20 млн грн підприємству «Укрзалізничпостач» екс-нардепу від «ББП» Валерію Іщенку. Він та колишній народний депутат Валерій Дубневич підозрюються у розкраданнях на «Укрзалізниці».


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