Катастрофа АН-12 поблизу Львова: поліція назвала чотири версії аварії, фото — Захід

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Управління Національної поліції у Львівській області повідомило про чотири версії причини падіння транспортного літака АН-12, який 4 жовтня зазнав катастрофи поблизу аеропорту «Львів».

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Серед цих версій відсутні припущення про брак пального чи перевантаження літака.

Як повідомив сьогодні на брифінгу заступник начальника слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області полковник поліції Андрій Кумечко, слідчі розглядають такі версії:

помилка пілота;

помилка командно-диспетчерського пункту;

технічна несправність літака;

несприятливі метеоумови.

Кумечко розповів, що рейс, який зазнав авіатрощі, був плановим. АН перевозив із Іспанії у Туреччину через Львів вантаж поперечних підсилювачів дверей та даху до автомобілів «Рено».

Поліція вилучила «чорну скриньку» — бортовий самописець літака. Його і документацію скерували на відповідні дослідження.

Нагадаємо, що АН-12 впав 4 жовтня о 6.45 під час заходу на посадку. Літак виявили на відстані 1,5 км від злітно-посадкової смуги міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького. П’ятеро із восьми членів екіпажу загинули.

Сьогодні стало відомо, що авіакомпанія «Україна Аероальянс», яка здійснювала фатальний рейс, отримала повну заборону на будь-які польоти з 00.00 5 жовтня.

Постраждалі в результаті авіакатастрофи Ан-12 під Львовом перебувають в стані середньої тяжкості. В даний момент їх життю нічого не загрожує, всі вони залишаються під наглядом лікарів.