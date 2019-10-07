Погода в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n127769-pogoda-v-ukrayini-na-8-jovtnya-synoptyky-poperedyly-pro-morozy-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 8 жовтня очікується морозна у низці регіонів.

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Стовпчики термометрів покажуть мінус у низці областей саме вночі. Очікується від 1° до 3° морозу. Така погода очікується у більшості областей, крім східних регіонів. Вдень повітря прогріється до 8−12° тепла. Вітер переважно південно-західний, 5−10 м/с. Про це повідомив Гідрометцентр України.

Погода в Києві 8 жовтня очікується без істотних опадів. Температура повітря вночі 0−2° морозу, а вдень 9−11° тепла.

У Львові у вівторок хмарність з проясненнями. Стовпчики термометрів вночі покажуть 1−3° морозу, вдень 9−11° вище нуля.

В Одесі найближчої доби істотних опадів не передбачається. Вночі температура повітря 1−3° тепла, а вдень 10−12° тепла за Цельсієм.

У Дніпрі завтра синоптики спрогнозували хмарну погоду. Вночі температура повітря 4−6° тепла, а вдень 10−12° вище нуля.

У Харкові у вівторок дощу чи снігу не обіцяють. Вночі температура повітря 3−5° тепла, вдень 8−10° вище нуля.

У Карпатах 8 жовтня очікується прохолодна та хмарна погода. Температура повітря вночі від 0° до 2° морозу, вдень 9−11° вище нуля.

Геомагнітна обстановка в Україні 8 жовтня прогнозують відносно спокійну. Невеликі збурення очікуються впродовж доби.

Нагадаємо, 7 жовтня у Києві випав сніг. У 2019 році це перший мокрий сніг у столиці України. Він був рясним, але короткочасним. Очевидці ділилися відео зі снігом у соцмережах.