Кличко vs Гончарук: Окружний адмінcуд Києва призначив дату засідання, фото — neonomad.kz

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Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження і призначив на 31 жовтня підготовче засідання у справі за позовом мера Києва Віталія Кличка до Кабінету міністрів України та прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

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Про дату призначення засідання сьогодні повідомила «Судова влада».

Нагадаємо, що Кличко просить суд визнати протиправними дії Кабміну, який 4 вересня спрямував президенту України подання про його звільнення з посади голови Київської міської державної адміністрації у зв’язку із закінченням строку повноважень глави держави.

Кличко також просить Окружний адмінсуд скасувати пропозицію прем'єр-міністра Гончарука про звільнення позивача з посади голови КМДА.

Нагадаємо, що на початку жовтня Рада започаткувала процес поділу влади у Києві. Парламент 3 жовтня у першому читанні ухвалив законопроект «Про столицю України — місто-герой Київ» (№ 2143−3). За документ, розроблений і поданий нардепом від «Слуги народу» Олександром Ткаченком, проголосували 244 депутати.

У Києві пропонують відновити районні ради як представницькі органи жителів районів Києва, розмежувати посади і повноваження Київського міського голови і голови Київської міської державної адміністрації, визначити адміністративно-територіальний устрій Києва.