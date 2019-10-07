Спортивний автомобіль Porsche 911.

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Ракурс

Спортивний автомобіль Porsche 911 Carerra 4S перетворили у будинок на колесах.

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Ентузіастом виявився громадянин США, який вже понад 50 днів подорожує зі своєю дружиною та собакою в цьому авто. Світлини незвичайного будинку на колесах опубліковані на сторінці 996roadtrip в Instagram.

Іноземні видання з посиланням на автолюбителя пишуть, що Брок спочатку вирішив подорожувати на своєму позашляховику Range Rover. Однак, виявилося, що на дах цього авто складно встановити намет — задум був дороговарстісним, оскільки довелося б купувати додаткові кріплення. Тоді він звернув увагу на свій спорткар «Порше».

Виявилося, що спортивному автомобілю не були потрібні були запчастини, щоб перетворити дах на спальне місце. Подружжя разом із псом провели на даху машини понад 50 ночей.

На власній сторінці в «Інстаграм» мандрівник хизується, як його авто справляється з їздою по бездоріжжю. Він переконує, що це можливо завдяки повному приводу. Американці встигли побувати у пустелі, на узбережжі океану та в глухих лісах.

Нагадаємо, німецька компанія Porsche випустить серію спорткарів, присвячених гоночним автомобілям другої половини XX століття. Зокрема, з конвеєра зійде 911 Speedster з пакетом Heritage Design, який оформлений у стилі спортивних автомобілів 50-х років. Новинка отримає карбонові елементи на кузові, білий передній бампер, висувний задній спойлер та позолочені деталі.