Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Спортивний автомобіль Porsche 911.

У США автолюбитель перетворив спорткар Porsche 911 у будинок на колесах (ФОТО)

7 жов 2019, 20:33
999

Спортивний автомобіль Porsche 911 Carerra 4S перетворили у будинок на колесах.

Loading...

Ентузіастом виявився громадянин США, який вже понад 50 днів подорожує зі своєю дружиною та собакою в цьому авто. Світлини незвичайного будинку на колесах опубліковані на сторінці 996roadtrip в Instagram.

Іноземні видання з посиланням на автолюбителя пишуть, що Брок спочатку вирішив подорожувати на своєму позашляховику Range Rover. Однак, виявилося, що на дах цього авто складно встановити намет — задум був дороговарстісним, оскільки довелося б купувати додаткові кріплення. Тоді він звернув увагу на свій спорткар «Порше».

Виявилося, що спортивному автомобілю не були потрібні були запчастини, щоб перетворити дах на спальне місце. Подружжя разом із псом провели на даху машини понад 50 ночей.

На власній сторінці в «Інстаграм» мандрівник хизується, як його авто справляється з їздою по бездоріжжю. Він переконує, що це можливо завдяки повному приводу. Американці встигли побувати у пустелі, на узбережжі океану та в глухих лісах.

Спорткар Porsche 911 перетворили в будинок на колесах. Фото: 996roadtrip в Instagram

Спорткар Porsche 911 перетворили в будинок на колесах. Фото: 996roadtrip в Instagram

Спорткар Porsche 911 перетворили в будинок на колесах. Фото: 996roadtrip в Instagram

Нагадаємо, німецька компанія Porsche випустить серію спорткарів, присвячених гоночним автомобілям другої половини XX століття. Зокрема, з конвеєра зійде 911 Speedster з пакетом Heritage Design, який оформлений у стилі спортивних автомобілів 50-х років. Новинка отримає карбонові елементи на кузові, білий передній бампер, висувний задній спойлер та позолочені деталі.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Пашинського заарештовано: суд обрав запобіжний захід екс-нардепу (ВІДЕО)

Печерський райсуд Києва відправив під арешт колишнього народного депутата Сергія Пашинського, якого підозрюють у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень. Екс-нардеп буде під вартою до 4 грудня

Юридичні новини
19:49

Штайнмаєр пояснив роботу «формули Штайнмаєра»

Глава Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр пояснив, що так звана формула Штайнмаєра полягає в спробах розділити великі кроки, які сторони переговорів із врегулювання конфлікту на Донбасі не хотіли виконувати, на низку дрібніших

Новини України
17:50
Новини партнерів
Загрузка...