Александр Ткаченко – главный кандидат на должность главы КГГА. Фото:

https://racurs.ua/n127916-zelenskiy-nazval-osnovnogo-kandidata-na-post-glavy-kgga.html

Ракурс

Александр Ткаченко, нардеп от «Слуги народа» и экс-гендиректор группы компании «1+1», является основным кандидатом на должность главы Киевской городской государственной администрации.

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На эту должность есть еще несколько претендентов, но один из них имеет запятнанную в прошлом репутацию. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время сегодняшнего пресс-марафона в Киеве.

Другой кандидат, в отличие от Ткаченко, по словам Зеленского, не вызвал у него доверия.

Рассматривается кандидатура Ткаченко. Кроме него я никого не видел. Есть еще два человека. С одним я еще не встречался, а с другим … Ну, я еще не готов с ним работать, потому что в прошлом у этого человека были не очень честные действия. Поэтому я не рассматриваю этого кандидата, — отметил президент.

Глава государства добавил, что сейчас в комитетах Верховной Рады дорабатывают закон о столице. Изменений в законопроект президенту еще не демонстрировали. Зеленский пообещал подписать законопроект после того, как изучит его и документ будет принят парламентом.

Напомним, народный депутат от «Слуги народа» и бывший генеральный директор группы компании «1+1» Александр Ткаченко претендует на должность председателя Киевской городской государственной администрации. Нардеп заявил, что обсуждал этот вопрос с президентом Владимиром Зеленским