Австрія з космосу примусово вимкнула обладнання «Газпрому». Фото: Flickr

https://racurs.ua/ua/n128138-avstriya-z-kosmosu-prymusovo-vymknula-obladnannya-gazpromu.html

Ракурс

«Газпрому» дистанційно вимкнули обладнання за допомогою супутника. На такий крок пішов австрійський виробник компресорів LMF.

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За інформацією російської сторони, відключення сталося ще в 2012 році, повідомляють «Ведомости» із посиланням на «Інтерфакс».

Начальник департаменту «Газпрому» № 335 Павло Крилов розповів, що компресори не працюють і «досі стоять мертвим вантажем». Їх планують замінити на мобільні модульні компресорні станції російського виробництва, що нібито дозволить газовому монополісту уникнути подібних відключень.

У прес-службі «Газпрому» заперечили інформацію, що відключення було здійснено через анексію українського Криму. Там стверджують, що це відбулося за два роки до подій на півострові. Австрійське обладнання було призначене для використання під час ремонту газогонів.

Без компресорів знижуються тиск у газотранспортній мережі. Внаслідок цього пропускна здатність ГТС падає. На компресорних станціях російського монополіста встановлено стаціонарні компресори. Їх відключення більш критичне, ніж аналогічних мобільних установок.

Як відомо, США та Європейський Союз запровадили секторальні економічні санкції проти Росії у 2014 році. Було заборонено постачати обладнання і надавати Росії послуги у сфері видобутку нафти в Арктиці, на важковидобувних родовищах і глибоководному шельфі, а ця галузь залежить від іноземних технологій.

Також нагадаємо, що раніше «Газпрому» довелося сплатити 345 млн дол. у судовому спорі з НАК «Нафтогаз України». Російську компанію зобов’язав виконати це рішення Міжнародний арбітражний суд Стокгольма.