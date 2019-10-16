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Австрия из космоса принудительно отключила оборудование «Газпрома». Фото: Flickr

Австрия из космоса принудительно отключила оборудование «Газпрома»

16 окт 2019, 14:55
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«Газпрому» дистанционно отключили оборудование с помощью спутника. На такой шаг пошел австрийский производитель компрессоров LMF.

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По информации российской стороны, отключение произошло еще в 2012 году, сообщают «Ведомости» со ссылкой на «Интерфакс».

Начальник департамента «Газпрома» № 335 Павел Крылов рассказал, что компрессоры не работают и «до сих пор стоят мертвым грузом». Их планируют заменить на мобильные модульные компрессорные станции российского производства, что якобы позволит газовому монополисту избежать подобных отключений.

В пресс-службе «Газпрома» опровергли информацию о том, что отключение было осуществлено из-за аннексии украинского Крыма. Там утверждают, что это произошло за два года до событий на полуострове. Австрийское оборудование было предназначено для использования во время ремонта газопроводов.

Без компрессоров снижается давление в газотранспортной сети. В результате пропускная способность ГТС падает. На компрессорных станциях российского монополиста установлены стационарные компрессоры. Их отключение более критично, чем отсутствие функциональности аналогичных мобильных установок.

Как известно, США и Европейский Союз ввели секторальные экономические санкции против России в 2014 году. Было запрещено поставлять оборудование и предоставлять РФ услуги в сфере добычи нефти в Арктике, на трудноизвлекаемых месторождениях и глубоководном шельфе, а эта отрасль зависит от иностранных технологий.

Также напомним, что ранее «Газпрому» пришлось заплатить 345 млн долл. в судебном споре с НАК «Нафтогаз Украины». Российскую компанию обязал выполнить это решение Международный арбитражный суд Стокгольма.

Источник: Ведомости


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