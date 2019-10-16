Новини України

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Під Одесою 12-річні підлітки заради забави забили на смерть безхатченка. Фото: 24 канал

Під Одесою 12-річні підлітки заради забави забили на смерть безхатченка (ВІДЕО)

16 жов 2019, 14:51
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В Одеській області двоє 12-річних підлітків заради розваги вбили 56-річного безхатченка. Інцидент стався в населеному пункті Біляївка.

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Тіло загиблого було виявлено в сквері біля насосної станції. Як повідомили в прес-службі обласного управління Національної поліції, на ньому були виявлені ознаки насильницької смерті.

Смерть чоловіка настала в результаті перелому черепа. Вбивць вдалося знайти через день після того, як поліцейські вивчили відео з камер спостереження і опитали можливих свідків.

У поліції розповіли, що двоє підлітків побачили чоловіка, коли той рився в сміттєвому баку. Заради забави вони вирішили простежити за ним, а потім почали кидатися в чоловіка камінням і палицями. Коли він впав, вони спокійно пішли з місця злочину.

В ході обшуків за місцем проживання підлітків поліцейські виявили одяг зі слідами крові.

Слідство встановило, що обидва підлітка виховуються в неблагополучних сім’ях і перебувають на обліку в соціальних службах. Батьки малолітніх злочинців неодноразово притягувалися до адміністративної відповідальності.

Поліція почала розслідування за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство). Щодо неповнолітніх можуть застосувати примусові заходи виховного характеру.

Нагадаємо, що кілька днів тому жорстоке побиття двох дівчат сталося в Запоріжжі. Група підлітків знімала на мобільні телефони напад на школярок.

Джерело: Ракурс


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