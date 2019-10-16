Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Одним із найактивніших у Твіттері політиків є Дональд Трамп, фото: Michael Vadon

Улюблена соцмережа Трампа обмежить можливість репостити образливі повідомлення політиків

16 жов 2019, 14:46
999

Соцмережа Твіттер ще в червні анонсувала нові правила щодо твітів офіційних держдіячів.

Loading...

Тепер з’явилося роз’яснення щодо того, як такі твіти регулюватимуться, повідомляє видання Meduza.

Зазначається, що в деяких випадках образливі твіти, які представляють суспільний інтерес, залишатимуться в публічному доступі.

Це відбуватиметься за таких умов:

  • твіт повинен бути опублікований у верифікованому акаунті;
  • в цього акаунта має бути щонайменше 100 тис. підписників;
  • акаунт має належати чинному або потенційному представникові виконавчого або законодавчого органу.

Такі твіти супроводжуватимуться повідомленням про те, що їх не можна лайкнути, написати реплай, просто ретвітнути чи поділитися ними за межами цієї соцмережі. Ретвітнути їх можна буде лише разом з коментарем.

Твіттер впродовж останніх років активно критикували за бездіяльність щодо твітів одного з найвідоміших його користувачів — президента США Дональда Трампа, котрі часто містили образи щодо політичних опонентів та журналістів, які, на думку глави Білого дому, маніпулюють фактами. Власне, свою активність у Твіттері Трамп і пояснює тим, що не довіряє традиційним ЗМІ.

Нагадаємо, у липні цього року Трампа звинуватили в расизмі та приниженні жінок через серію його твітів.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Данішевська: Не розумію, як відбуватиметься скорочення Верховного суду, реформа його перевантажить

Голова Верховного суду Валентина Данішевська не розуміє, як відбуватиметься скорочення цієї установи, передбачене законом про судову реформу, а також впевнена, що скорочення кількості суддів перевантажить найвищу інстанцію Феміди в країни

Юридичні новини
17:02

Зеленський погодив закон про перезавантаження НАЗК

Президент України Володимир Зеленський 16 жовтня підписав ухвалений українським парламентом закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції»

Новини України
16:47
Новини партнерів
Загрузка...