Одним із найактивніших у Твіттері політиків є Дональд Трамп, фото: Michael Vadon

https://racurs.ua/ua/n128147-ulublena-socmereja-trampa-obmejyt-mojlyvist-repostyty-obrazlyvi-povidomlennya-politykiv.html

Ракурс

Соцмережа Твіттер ще в червні анонсувала нові правила щодо твітів офіційних держдіячів.

Loading...

Тепер з’явилося роз’яснення щодо того, як такі твіти регулюватимуться, повідомляє видання Meduza.

Зазначається, що в деяких випадках образливі твіти, які представляють суспільний інтерес, залишатимуться в публічному доступі.

Це відбуватиметься за таких умов:

твіт повинен бути опублікований у верифікованому акаунті;

в цього акаунта має бути щонайменше 100 тис. підписників;

акаунт має належати чинному або потенційному представникові виконавчого або законодавчого органу.

Такі твіти супроводжуватимуться повідомленням про те, що їх не можна лайкнути, написати реплай, просто ретвітнути чи поділитися ними за межами цієї соцмережі. Ретвітнути їх можна буде лише разом з коментарем.

Твіттер впродовж останніх років активно критикували за бездіяльність щодо твітів одного з найвідоміших його користувачів — президента США Дональда Трампа, котрі часто містили образи щодо політичних опонентів та журналістів, які, на думку глави Білого дому, маніпулюють фактами. Власне, свою активність у Твіттері Трамп і пояснює тим, що не довіряє традиційним ЗМІ.

Нагадаємо, у липні цього року Трампа звинуватили в расизмі та приниженні жінок через серію його твітів.