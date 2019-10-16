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Ракурс
Одним из самых активных в Твиттере политиков является Дональд Трамп, фото: Michael Vadon

Любимая соцсеть Трампа ограничит возможность репостить оскорбительные сообщения политиков

16 окт 2019, 14:46
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Соцсеть Твиттер еще в июне анонсировала новые правила относительно твитов официальных госдеятелей.

Теперь появилось разъяснение того, как такие твиты будут регулироваться, сообщает издание Meduza.

Отмечается, что в некоторых случаях оскорбительные твиты, которые представляют общественный интерес, будут оставаться в публичном доступе.

Это будет происходить при следующих условиях:

  • твит должен быть опубликован в верифицированном аккаунте;
  • у этого аккаунта должно быть не менее 100 тыс. подписчиков;
  • аккаунт должен принадлежать действующему или потенциальному представителю исполнительного или законодательного органа.

Такие твиты будут сопровождаться сообщением о том, что их нельзя лайкнуть, написать реплай, просто ретвитнуть или поделиться ими за пределами этой соцсети. Ретвитнуть их можно будет только вместе с комментарием.

Твиттер в течение последних лет активно критиковали за бездействие относительно твитов одного из самых известных его пользователей — президента США Дональда Трампа, часто содержавших оскорбления политических оппонентов и журналистов, которые, по мнению главы Белого дома, манипулируют фактами. Собственно, свою активность в Твиттере Трамп и объясняет тем, что не доверяет традиционным СМИ.

Напомним, в июле этого года Трампа обвинили в расизме и унижении женщин из-за серии его твитов.


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