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Одним из самых активных в Твиттере политиков является Дональд Трамп, фото: Michael Vadon
Любимая соцсеть Трампа ограничит возможность репостить оскорбительные сообщения политиковhttps://racurs.ua/n128147-lubimaya-socset-trampa-ogranichit-vozmojnost-repostit-oskorbitelnye-soobscheniya-politikov.htmlРакурс
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Соцсеть Твиттер еще в июне анонсировала новые правила относительно твитов официальных госдеятелей.
Теперь появилось разъяснение того, как такие твиты будут регулироваться, сообщает издание Meduza.
Отмечается, что в некоторых случаях оскорбительные твиты, которые представляют общественный интерес, будут оставаться в публичном доступе.
Это будет происходить при следующих условиях:
- твит должен быть опубликован в верифицированном аккаунте;
- у этого аккаунта должно быть не менее 100 тыс. подписчиков;
- аккаунт должен принадлежать действующему или потенциальному представителю исполнительного или законодательного органа.
Такие твиты будут сопровождаться сообщением о том, что их нельзя лайкнуть, написать реплай, просто ретвитнуть или поделиться ими за пределами этой соцсети. Ретвитнуть их можно будет только вместе с комментарием.
Твиттер в течение последних лет активно критиковали за бездействие относительно твитов одного из самых известных его пользователей — президента США Дональда Трампа, часто содержавших оскорбления политических оппонентов и журналистов, которые, по мнению главы Белого дома, манипулируют фактами. Собственно, свою активность в Твиттере Трамп и объясняет тем, что не доверяет традиционным СМИ.
Напомним, в июле этого года Трампа обвинили в расизме и унижении женщин из-за серии его твитов.
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