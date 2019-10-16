Рада определилась с представителем в Конституционном суде. Фото: Facebook

https://racurs.ua/n128145-rada-opredelilas-s-predstavitelem-v-konstitucionnom-sude.html

Ракурс

Верховная Рада определилась со своим представителем в Конституционном суде Украины. Им будет депутат от президентской партии «Слуга народа» Ольга Совгиря.

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За постановление о ее назначении на указанную должность сегодня проголосовали 244 народных депутата.

Перед пленарным заседанием председатель парламента Дмитрий Разумков распорядился провести экстренное собрание профильного комитета Рады, чтобы рассмотреть вопрос назначения представителя ВР в КСУ.

До назначения Совгири Рада приняла постановление, согласно которому представлять парламент в КСУ может только народный депутат. Ранее эту должность мог занимать сотрудник аппарата Рады.

Известно, что Совгиря, кроме работы в парламенте, преподает на кафедре конституционного права юридического факультета Киевского национального университета им. Шевченко. В Раде нардеп возглавляет подкомитет по вопросам политреформы и конституционного права.

Напомним также, что сегодня Рада приняла в целом президентский законопроект о судебной реформе. Среди прочего, им предусмотрено сокращение числа судей Верховного суда вдвое — до 100 человек.