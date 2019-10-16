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Рада визначилася з представником у КСУ. Фото: Facebook

Рада визначилася з представником у КСУ

16 жов 2019, 14:45
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Верховна Рада визначилася зі своїм представником у Конституційному суді України. Ним буде депутат від президентської партії «Слуга народу» Ольга Совгиря.

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За постанову про її призначення на вказану посаду сьогодні проголосували 244 народні депутати.

Перед пленарним засіданням спікер парламенту Дмитро Разумков розпорядився провести екстрені збори профільного комітету Ради, аби розглянути питання призначення представника ВР у КСУ.

До призначення Совгирі Рада ухвалила постанову, згідно з якою представляти парламент у КСУ може лише народний депутат. Раніше цю посаду міг обіймати співробітник апарату Ради.

Відомо, що Совгиря, крім роботи у парламенті, викладає на кафедрі конституційного права юридичного факультету Київського національного університету ім. Шевченка. У Раді нардеп очолює підкомітет з питань політреформи і конституційного права.

Нагадаємо також, що сьогодні Рада ухвалила в цілому президентський законопроект про судову реформу. Серед іншого, ним передбачено скорочення кількості суддів Верховного суду вдвічі — до 100 осіб.

Джерело: Ракурс


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