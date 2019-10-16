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Ракурс
Судова реформа: Рада ухвалила скандальний законопроект Зеленського, фото — investigator.org.ua

Рада ухвалила в цілому закон Зеленського про судову реформу: суть змін

16 жов 2019, 13:16
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Верховна Рада України 16 жовтня у другому читанні розглядала законопроект № 1008 «Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування».

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Закон ухвалено в цілому голосами 236 нардепів.

Законопроект передбачає перезавантаження роботи Вищої кваліфікаційної комісії судді (ВККСУ), Вищої ради правосуддя, а також зменшення вдвічі кількості суддів Верховного суду. Зміни стосуються законів про очищення влади, про судоустрій і статус суддів та про Вищу раду правосуддя.

Зокрема, йдеться про такі новації:

  • поширення люстрації на керівників ВККС і Державної судової адміністрації, які обіймали свої посади не менше ніж рік у період від 21 листопада 2013 року до 19 травня 2019 року;
  • скорочення складу Верховного суду до 100 суддів;
  • Вища кваліфікаційна комісія суддів буде колегіальним органом. Регламент ВККС затверджуватиме Вища рада правосуддя більшістю голосів від її складу за поданням ВККС. Методику і порядок проведення іспитів під час відбору суддів, як і раніше, готуватиме ВККС, проте затверджувати буде ВРП;
  • кількість членів ВККС скоротять із 16 до 12 членів, їх призначатиме ВРП за результатами конкурсу, який також проводитиме рада;
  • конкурсну комісію з відбору членів ВККС формуватимуть три члени від Ради суддів України і три міжнародних експерти, запропонованих міжнародними організаціями, які працюють у сфері боротьби з корупцією;
  • буде доповнено перелік підстав для звільнення члена ВККС (нехтування обов’язками, поведінка, яка підриває авторитет і громадську довіру до правосуддя і судової влади, зокрема недотримання етичних стандартів судді);
  • звільняти члена ВККС буде не сама комісія, як зараз, а Вища рада правосуддя. ВРП створить комісію з питань доброчесності та етики з метою забезпечення прозорості і підзвітності членів ВРП і ВККС. Комісія складатиметься з представників ВРП і міжнародних експертів.

Нагадаємо, 12 вересня, за президентський законопроект № 1008 проголосували в першому читанні. Його підтримали 238 народних депутатів. На початку жовтня нардепи внесли зміни в текст законопроекту.

В одному з інтерв’ю голова Верховного суду Валентина Данішевська поскаржилася, що її ігнорує президент Володимир Зеленський. Крім того, Рада Європи побачила загрозу незалежності суддів в ухваленому сьогодні законі. До критичних зауважень щодо судової реформи приєдналися й у Євросоюзі.

Джерело: Ракурс


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