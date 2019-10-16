Судебная реформа: Рада приняла скандальный законопроект Зеленского, фото — investigator.org.ua

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Верховная Рада Украины 16 октября во втором чтении рассматривала законопроект № 1008 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления».

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Закон принят в целом голосами 236 нардепов.

Законопроект предусматривает перезагрузку работы Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС), Высшего совета правосудия, а также уменьшение вдвое числа судей Верховного суда. Изменения касаются законов об очищении власти, о судоустройстве и статусе судей и о Высшем совете правосудия.

В частности, речь идет о таких новациях:

распространение люстрации на руководителей ВККС и Государственной судебной администрации, которые занимали свои должности не менее года в период с 21 ноября 2013 года до 19 мая 2019 года;

сокращение состава Верховного суда до 100 судей;

Высшая квалификационная комиссия судей будет коллегиальным органом. Регламент ВККС будет утверждать Высший совет правосудия большинством голосов от ее состава по представлению ВККС. Методику и порядок проведения экзаменов при отборе судей, как и раньше, будет готовить ВККС, а утверждать ВСП;

количество членов ВККС сократят с 16 до 12 членов, их назначать будет ВСП по результатам конкурса, который также проводить совет;

конкурсную комиссию по отбору членов ВККС будут формировать три члена от Совета судей Украины и три международных эксперта, предложенные международными организациями, работающими в сфере борьбы с коррупцией;

будет дополнен перечень оснований для увольнения члена ВККС (пренебрежение обязанностями, поведение, подрывающее авторитет и общественное доверие к правосудию и судебной власти, в частности несоблюдение этических стандартов судьи);

увольнять члена ВККС будет не сама комиссия, как сейчас, а Высший совет правосудия. ВСП создаст комиссию по вопросам добродетели и этики с целью обеспечения прозрачности и подотчетности членов ВСП и ВККС. Комиссия будет состоять из представителей ВСП и международных экспертов.

Напомним, что 12 сентября за президентский законопроект № 1008 проголосовали в первом чтении. Его поддержали 238 народных депутатов. В начале октября нардепы внесли изменения в текст законопроекта.

В одном из интервью председатель Верховного суда Валентина Данишевская пожаловалась, что ее игнорирует президент Владимир Зеленский. Кроме того, Совет Европы увидел угрозу независимости судей в принятом сегодня законе. К критическим замечаниям относительно судебной реформы присоединились и в Евросоюзе.