Дмитрий Фирташ, фото: LIGA.net

https://racurs.ua/n128136-kompromat-na-baydena-advokatu-trampa-mog-peredat-firtash-smi.html

Ракурс

Документы в отношении бывшего вице-президента США и одного из фаворитов предстоящих президентских выборов Джо Байдена адвокату Дональда Трампа Рудольфу Джулиани могли передать представители украинского олигарха Дмитрия Фирташа, объявленного Соединенными Штатами в розыск по обвинению в коррупции.

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Об этом сообщает издание Time со ссылкой на сразу пять информированных источников.

По информации источников, адвокаты Фирташа собрали документы, в которых выдвигаются противоречивые обвинения против Байдена и бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследовал российское вмешательство в президентские выборы 2016 года в США.

Впоследствии адвокаты Фирташа передали эти документы и другую информацию представителям Джулиани.

Среди переданных документов, в частности, были показания бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина о том, что его уволили якобы под давлением Байдена. В это время в Украине осуществлялось расследование относительно компании «Бурисма», связанной с сыном Байдена.

В начале документа Шокин пишет, что он делает заявление «по просьбе адвокатов, действующих от имени Дмитрия Фирташа», — отмечают авторы материала.

Отмечается, что на показания Шокина Джулиани впоследствии ссылался в своих выступлениях, однако не вспоминал источники их происхождения.

В комментарии изданию по поводу этой информации Джулиани заявил, что «не представляет господина Фирташа и никогда его не встречал».

Напомним, Джулиани недавно отказался сотрудничать со следствием в расследовании об импичменте президента США Дональда Трампа.