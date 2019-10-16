Импичмент Трампа: Джулиани и Пенс отказались сотрудничать со следствием

Дональд Трамп, фото: Gage Skidmore

https://racurs.ua/n128122-impichment-trampa-djuliani-i-pens-otkazalis-sotrudnichat-so-sledstviem.html

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Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани отказался сотрудничать со следствием в деле об импичменте.

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Соответствующие документы он должен был подать 15 октября, но в последний момент его адвокат Джон Сейл заявил, что они являются конфиденциальными, сообщает агентство Reuters.

Сейл подчеркнул, что эти документы защищены юридическими принципами, которые защищают связь адвокат-клиент и контакты президента.

Также, по его мнению, проводимое Конгрессом расследование импичмента Трампа является «неконституционным, безосновательным и незаконным».

Вице-президент США Майк Пенс также официально отказался от сотрудничества в этом расследовании. Его адвокат Мэтью Морган направил соответствующее письмо председателям комитетов Палаты представителей.

По мнению Моргана, это расследование является незаконным, поскольку должно быть инициировано путем соответствующего голосования Палаты представителей, чего не было сделано.

В то же время спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси считает, что такое голосование не требуется.

Нет требования, чтобы у нас было голосование, и поэтому сейчас мы не будем голосовать, — заявила она журналистам.

Напомним, по информации СМИ, в Белом доме проводится проверка с целью выявления чиновников, которые могли быть причастными к утечке информации о резонансном телефонном разговоре Трампа с Владимиром Зеленским, ставшей причиной начала процедуры расследования относительно импичмента Трампа.