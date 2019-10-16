Імпічмент Трампа: Джуліані і Пенс відмовилися співпрацювати зі слідством

Імпічмент Трампа: Джуліані і Пенс відмовилися співпрацювати зі слідствомhttps://racurs.ua/ua/n128122-impichment-trampa-djuliani-i-pens-vidmovylysya-spivpracuvaty-zi-slidstvom.htmlРакурс
Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані відмовився співпрацювати зі слідством у справі про імпічмент.
Відповідні документи він повинен був подати 15 жовтня, але в останній момент його адвокат Джон Сейл заявив, що вони є конфіденційними, повідомляє агентство Reuters.
Сейл наголосив, що ці документи захищені юридичними принципами, які захищають зв’язок адвокат-клієнт і контакти президента.
Також, на його думку, проведене Конгресом розслідування імпічменту Трампа є «неконституційним, безпідставним і незаконним».
Віце-президент США Майк Пенс також офіційно відмовився від співпраці в цьому розслідуванні. Його адвокат Метью Морган направив відповідний лист головам комітетів Палати представників.
На думку Моргана, це розслідування є незаконним, оскільки має бути ініційоване шляхом відповідного голосування Палати представників, чого не було зроблено.
Водночас спікер Палати представників Ненсі Пелосі вважає, що таке голосування не потрібне.
Немає вимоги, щоб у нас було голосування, і тому зараз ми не будемо голосувати, — заявила вона журналістам.
Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, в Білому домі проводиться перевірка з метою виявлення чиновників, які могли бути причетними до витоку інформації про резонансну телефонну розмову Трампа з Володимиром Зеленським, котра стала причиною початку процедури розслідування щодо імпічменту Трампа.