Імпічмент Трампа: Джуліані і Пенс відмовилися співпрацювати зі слідством

Дональд Трамп, фото: Gage Skidmore

https://racurs.ua/ua/n128122-impichment-trampa-djuliani-i-pens-vidmovylysya-spivpracuvaty-zi-slidstvom.html

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Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані відмовився співпрацювати зі слідством у справі про імпічмент.

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Відповідні документи він повинен був подати 15 жовтня, але в останній момент його адвокат Джон Сейл заявив, що вони є конфіденційними, повідомляє агентство Reuters.

Сейл наголосив, що ці документи захищені юридичними принципами, які захищають зв’язок адвокат-клієнт і контакти президента.

Також, на його думку, проведене Конгресом розслідування імпічменту Трампа є «неконституційним, безпідставним і незаконним».

Віце-президент США Майк Пенс також офіційно відмовився від співпраці в цьому розслідуванні. Його адвокат Метью Морган направив відповідний лист головам комітетів Палати представників.

На думку Моргана, це розслідування є незаконним, оскільки має бути ініційоване шляхом відповідного голосування Палати представників, чого не було зроблено.

Водночас спікер Палати представників Ненсі Пелосі вважає, що таке голосування не потрібне.

Немає вимоги, щоб у нас було голосування, і тому зараз ми не будемо голосувати, — заявила вона журналістам.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, в Білому домі проводиться перевірка з метою виявлення чиновників, які могли бути причетними до витоку інформації про резонансну телефонну розмову Трампа з Володимиром Зеленським, котра стала причиною початку процедури розслідування щодо імпічменту Трампа.