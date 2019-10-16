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Білий дім, фото: National Park Service

Український скандал у США: у Білому домі проводять внутрішню перевірку, щоб знайти «інформатора» — ЗМІ

16 жов 2019, 09:40
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Білий дім ініціює проведення внутрішніх перевірок, щоб встановити осіб, котрі можуть бути причетними до витоку інформації про резонансну телефонну розмову президента США Дональда Трампа з його українським колегою Володимиром Зеленським.

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Про це повідомляє видання The New York Times.

Зазначається, що Трамп впродовж кількох тижнів намагався встановити особу цього «викривача».

Але замість цього помічники зациклилися один на одному, — зазначає видання з посиланням на інформовані джерела. — Радники почали збір інформації для того, що деякі з побоюванням називають пошуком «крайнього».

Джерела також повідомили, що юристи Білого дому здійснюють перевірку, в межах якої намагаються встановити дії кожного з чиновників Білого дому, котрі можуть стосуватися телефонної розмови Трампа та Зеленського.

Витік інформації про телефонну розмову президентів Україні та США, яка відбулася 25 липня, став підставою для початку проведення контрольованою Демократичною партією Палатою представників розслідування щодо імпічменту Трампа.

Противники чинного президента США вважають, що він міг використати свою посаду для особистих цілей — спонукання української влади до проведення розслідування, пов’язаного з одним із головних конкурентів Трампа — Джо Байденом.

Нагадаємо, наприкінці вересня була опублікована стенограма розмови Трампа та Зеленського. У Демократичній партії вважають, що вона була неповною.


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