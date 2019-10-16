Белый дом, фото: National Park Service

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Белый дом инициирует проведение внутренних проверок, чтобы установить лиц, которые могут быть причастны к утечке информации о резонансном телефонном разговоре президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

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Об этом сообщает издание The New York Times.

Отмечается, что Трамп в течение нескольких недель пытался установить личность этого «обличителя».

Но вместо этого помощники зациклились друг на друге, — отмечает издание со ссылкой на информированные источники. — Советники начали сбор информации для того, что некоторые с опаской называют поиском «крайнего».

Источники также сообщили, что юристы Белого дома осуществляют проверку, в рамках которой пытаются установить действия каждого из чиновников Белого дома, которые могут касаться телефонного разговора Трампа и Зеленского.

Утечка информации о телефонном разговоре президентов Украины и США, которая состоялась 25 июля, стал основанием для начала проведения контролируемой Демократической партией Палатой представителей расследования импичмента Трампа.

Противники действующего президента США считают, что он мог использовать свою должность для личных целей — склонения украинских властей к проведению расследования, связанного с одним из главных конкурентов Трампа — Джо Байденом.

Напомним, в конце сентября была опубликована стенограмма разговора Трампа и Зеленского. В Демократической партии считают, что она была неполной.