Украинская драма "Захар Беркут" собрала более 13 млн грн за первый уик-энд. Фото: Вести

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Ракурс

За первый уикенд проката украинская историческая драма «Захар Беркут» собрала более 13 млн грн.

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Об этом 15 октября сообщили на официальной странице фильма в социальной сети Facebook.

Как рассказали создатели фильма, за первый уикенд проката исторический экшн посмотрело 148 068 украинцев. За неделю лента собрала 13 242 471.60 грн.

Отметим, что в прокат фильм вышел 10 октября. Сейчас он занимает второе место по кассовым сборам в Украине.

Съемки фильма длились с 15 июня до 1 сентября 2018 года. Они проходили в Карпатах, в частности, вокруг озера Синевир и Манявского водопада, а также вблизи Киева. Государственное агентство Украины по вопросам кино профинансировало съемки на 30 млн грн, общая смета ленты составила 113,5 млн.

Режиссерами ленты стали Ахтем Сеитаблаев и Джон Винн. Фильм является экранизацией одноименной исторической повести «Захар Беркут» Ивана Франко, его слоган — «В свободе моя сущность».

Ранее «Ракурс» публиковал трейлер киноленты.