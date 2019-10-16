Эрдоган встретился с "депутатами" Госдумы от Крыма случайно - МИД Украины. Фото: Главред

https://racurs.ua/n128117-erdogan-vstretilsya-s-deputatami-gosdumy-ot-kryma-sluchayno-mid-ukrainy.html

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Реджеп Эрдоган, президент Турции, не планировал встречу с «депутатами» Государственной Думы РФ от оккупированного Крыма Натальей Поклонской и Русланом Бальбеком.

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Как сообщила пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко в эфире «Громадьского», об этом рассказал посол Турции Ягмур Гульдер, которого вызвали «на ковер» после скандального визита «депутатов» в Стамбул.

Посол четко отметил, что речь идет о случайном характере, это не целенаправленная акция, — рассказала Зеленко.

По словам Гульдера, МИД Турции не принимал участия в согласовании списков участников форума.

Президент Эрдоган приветствовал всех участников встречи, и в церемонии рукопожатия приняли участие Поклонская и Бальбек, рассказала представительница МИД.

Напомним, что о визите Поклонской и Бальбека в Турцию стало известно на выходных. Российская делегация прибыла в Стамбул для участия в Конференции спикеров парламентов по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия.

После этого Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста Турции в связи с визитом в страну коллаборантов. В ведомстве подчеркнули, что у Киева вызывает беспокойство информация об официальном приеме «депутатов» Госдумы РФ от оккупированного Крыма президентом Турции.