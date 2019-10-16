Турцию не беспокоят санкции США, операция в Сирии будет продолжаться - Эрдоган. Фото: РИА Новости

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Реджеп Эрдоган, президент Турции, не взволнован решением Соединенных Штатов Америки ввести санкции против его государства за военную операцию «Источник мира», которую турецкие военные начали в Сирии.

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По словам турецкого лидера, его государство преследует определенные цели в Сирии и не беспокоится по поводу каких-либо санкций. Также Эрдоган отметил, что «Силы народной самообороны» в Сирии «быстро утрачивают свои позиции», передает турецкий телеканал ТРТ.

Наша задача — вытеснить террористов на расстояние в 32 км от нашей границы вглубь Сирии, — заявил Эрдоган.

Также президент Турции ответил на призывы США начать переговоры с сирийской стороной. По словам Эрдогана, «Турция никогда не прекратит ведение огня и не сядет за стол переговоров с террористами».

Как известно, США ввели санкции, которые действуют против турецких министерств, в частности, в санкционные списки внесены министр обороны Турции Хулуси Анкара, руководитель МВД Сулейман Сойлу и министр энергетики Фатих Донмез.

Напомним, что ранее Эрдоган заявлял, что турецкую операцию против курдов готовы поддержать около 15 тыс. сирийских повстанцев, которые воюют против режима Асада.