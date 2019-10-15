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Война Турции в Сирии: Трамп потребовал от Эрдогана немедленно прекратить огонь. Фото: Комсомольская правда

Война Турции в Сирии: Трамп потребовал от Эрдогана немедленно прекратить огонь

15 окт 2019, 11:26
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Дональд Трамп, президент США, позвонил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану и призвал немедленно прекратить военную операцию «Источник мира» на территории Сирии, которая направлена против курдов.

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Трамп получил от Эрдогана обещание, что турецкие силы не будут занимать сирийский город Кобани, большинство населения которого составляют курды. Об этом рассказал вице-президент США Майк Пенс, сообщает The Hill.

Пенс также добавил, что ранее введенные санкции против Турции остаются в силе до полного прекращения огня на сирийской территории.

Санкции действуют против турецких министерств, в частности, в санкционные списки внесены министр обороны Турции Хулуси Анкара, руководитель МВД Сулейман Сойлу и министр энергетики Фатих Донмез.

Сегодня же войска президента Сирии Басара Ашада, которого поддерживает Россия, заняли город Манбидж, где Турция намеревалась создать зону, очищенную от курдских вооруженных формирований. Асад договорился с курдскими силами, которых поддерживали США. Последний раз армия Асада пребывала в Манбидже в 2012 году.

Напомним, что ранее Эрдоган заявлял, что турецкую операцию против курдов готовы поддержать около 15 тыс. сирийских повстанцев, которые воюют против режима Асада.


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