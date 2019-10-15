Деньги режима Януковича конфисковал суд в Латвии

Деньги режима Януковича конфисковал суд в Латвииhttps://racurs.ua/n128071-dengi-rejima-yanukovicha-konfiskoval-sud-v-latvii.htmlРакурс
Один из судов Латвии принял решение о конфискации более 30 млн долл., которые могут принадлежать бывшим украинским чиновникам, руководившим страной во времена президента-беглеца Виктора Януковича.
Как рассказали 15 октября в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, суд признал преступным происхождение этих средств. Их арестовали в Латвии в начале 2015 года в рамках запроса Генпрокуратуры о предоставлении правовой помощи.
Теперь правительства Украины и Латвии будут решать, каким образом будет происходить процедура возврата средств Киеву.
Это не первый случай, когда деньги Януковича арестовывают за рубежом. В марте этого года в Swedbank прошли обыски, поскольку этот шведский банк подозревают в отмывании денег экс-президента и причастности к схемам по отмыванию денег российского происхождения.
А вот возврат денег Януковича из США проходит проблематично. Федеральное бюро расследований не смогло вернуть Украине ни одного доллара. Частично причиной этого стал учет людьми Януковича опыта экс-премьера Павла Лазаренко.
В январе этого года Януковича заочно приговорили к 13 годам тюрьмы по статье «Государственная измена». Осенью этого года защита президента-беглеца объявила о намерении Виктора Януковича вернуться в Украину.