Отопительный сезон: Гончарук назвал проблемные города (ВИДЕО)https://racurs.ua/n128072-otopitelnyy-sezon-goncharuk-nazval-problemnye-goroda-video.htmlРакурс
Отопительный сезон в Украине, по словам премьер-министра Алексея Гончарука, стартует в нормальном режиме. Исключение составляют два города в Черкасской и Львовской областях.
Речь идет о городах Смела и Новый Роздол. Об этом глава правительства рассказал в видеоблоге «Чашка премьера».
В указанных населенных пунктах есть технические трудности с реализацией поставки тепла в дома и учреждения социальной сферы. Из-за этого отопительный сезон в Смеле и Новом Роздоле может начаться позже.
Глава правительства добавил, что проблемы в этих населенных пунктах возникли из-за предоставления услуг частными структурами, которые «создали критические ситуации». При этом Гончарук заверил, что правительство примет меры, чтобы население не пострадало от задержки подачи тепла.
В то же время Гончарук выразил уверенность в том, что в других украинских городах подключение жилых домов к тепловым сетям проведут без особых проблем.
Напомним, 11 октября в правительстве сообщили, что отопительный сезон уже стартовал в ряде областей и столице Украины. Подачу тепла организовали в школы, детские сады и медицинские учреждения.