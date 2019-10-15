Отопительный сезон: Гончарук назвал проблемные города. Фото: dt.ua

https://racurs.ua/n128072-otopitelnyy-sezon-goncharuk-nazval-problemnye-goroda-video.html

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Отопительный сезон в Украине, по словам премьер-министра Алексея Гончарука, стартует в нормальном режиме. Исключение составляют два города в Черкасской и Львовской областях.

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Речь идет о городах Смела и Новый Роздол. Об этом глава правительства рассказал в видеоблоге «Чашка премьера».

В указанных населенных пунктах есть технические трудности с реализацией поставки тепла в дома и учреждения социальной сферы. Из-за этого отопительный сезон в Смеле и Новом Роздоле может начаться позже.

Глава правительства добавил, что проблемы в этих населенных пунктах возникли из-за предоставления услуг частными структурами, которые «создали критические ситуации». При этом Гончарук заверил, что правительство примет меры, чтобы население не пострадало от задержки подачи тепла.

В то же время Гончарук выразил уверенность в том, что в других украинских городах подключение жилых домов к тепловым сетям проведут без особых проблем.

Напомним, 11 октября в правительстве сообщили, что отопительный сезон уже стартовал в ряде областей и столице Украины. Подачу тепла организовали в школы, детские сады и медицинские учреждения.