Тайфун «Хагибис» в Японии: число жертв превысило 60

Последствия тайфуна в Японии, фото: «Синьхуа»

https://racurs.ua/n128070-tayfun-hagibis-v-yaponii-chislo-jertv-prevysilo-60.html

Ракурс

Тайфун «Хагибис» унес жизни не менее 66 человек в Японии. Еще 15 считаются пропавшими без вести, к их поискам, в частности, привлечены бойцы сил самообороны Японии.

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Количество пострадавших в настоящее время оценивается в 212 человек. Об этом сообщает телеканал NHK.

Непогода повредила более 10 тыс. зданий.

Больше всего от тайфуна пострадало префектура Фукусима, где погибли по меньшей мере 25 человек. Среди них — мальчик и его мать, тела которых нашли в четырех километрах друг от друга.

По словам местных жителей, в регионе есть проблемы с питьевой водой.

Почти 35 тыс. домохозяйств в Японии все еще остаются без электроэнергии. Еще в 130 тыс. домов не работают системы канализации. Пока не известно, когда коммунальные услуги будут полностью восстановлены.

Власти страны отмечают, что ряд регионов получили до 40% ежегодного количества осадков в течение двух дней.

Напомним, в воскресенье во время эвакуации населения из пострадавших от непогоды регионов из вертолета, находившегося на высоте 40 м, выпала пожилая женщина. От полученных травм она впоследствии скончалась в больнице.