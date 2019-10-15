Тайфун «Хагибис» в Японии: число жертв превысило 60

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Последствия тайфуна в Японии, фото: «Синьхуа»
Тайфун «Хагибис» в Японии: число жертв превысило 60https://racurs.ua/n128070-tayfun-hagibis-v-yaponii-chislo-jertv-prevysilo-60.htmlРакурс
Тайфун «Хагибис» унес жизни не менее 66 человек в Японии. Еще 15 считаются пропавшими без вести, к их поискам, в частности, привлечены бойцы сил самообороны Японии.
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Количество пострадавших в настоящее время оценивается в 212 человек. Об этом сообщает телеканал NHK.
Непогода повредила более 10 тыс. зданий.
Больше всего от тайфуна пострадало префектура Фукусима, где погибли по меньшей мере 25 человек. Среди них — мальчик и его мать, тела которых нашли в четырех километрах друг от друга.
По словам местных жителей, в регионе есть проблемы с питьевой водой.
Почти 35 тыс. домохозяйств в Японии все еще остаются без электроэнергии. Еще в 130 тыс. домов не работают системы канализации. Пока не известно, когда коммунальные услуги будут полностью восстановлены.
Власти страны отмечают, что ряд регионов получили до 40% ежегодного количества осадков в течение двух дней.
Напомним, в воскресенье во время эвакуации населения из пострадавших от непогоды регионов из вертолета, находившегося на высоте 40 м, выпала пожилая женщина. От полученных травм она впоследствии скончалась в больнице.
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