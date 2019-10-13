Тайфун «Хагибис» в Японии: во время эвакуации из вертолета выпала женщина

Последствия тайфуна «Хагибис», фото: «Синьхуа»

https://racurs.ua/n128019-tayfun-hagibis-v-yaponii-vo-vremya-evakuacii-iz-vertoleta-vypala-jenschina.html

Ракурс

В Японии во время эвакуации населения из районов, пострадавших от мощного тайфуна «Хагибис», из вертолета выпала пожилая женщина.

Loading...

Инцидент произошел, когда летательный аппарат находился на высоте 40 м. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на пожарную службу Токио.

У пострадавшей была зафиксирована остановка сердца и дыхания. Ее доставили в больницу, однако там она умерла.

В работах по эвакуации населения в Японии задействованы тысячи военнослужащих. Людей из пострадавших регионов эвакуируют с помощью вертолетов и катеров.

Всего жертвами тайфуна уже считаются 23 человека. Еще 16 пропали без вести, по меньшей мере 166 получили ранения.

Кроме того, из-за тайфуна в Токийском заливе 12 октября затонуло панамское грузовое судно, которое стояло там на якоре. По меньшей мере один человек погиб, семеро пропали без вести. Всего на судне были 12 членов экипажа.

Напомним, тайфун «Хагибис» вчера пришел на крупнейший японский остров Хонсю в районе полуострова Идзу. Сейчас сила тайфуна уменьшилась, его статус снижен до уровня «тропический шторм».