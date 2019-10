По меньшей мере 18 человек погибли из-за мощного тайфуна в Японии.

Еще 13 человек пропали без вести, а как минимум 149 получили ранения. Об этом сообщает телеканал NHK.

Сейчас местные чиновники занимаются уточнением количества жертв.

Более 180 тыс. домохозяйств в районе Токио и прилегающих территориях остались без электроснабжения.

Японская железнодорожная компания East Japan Railway Company сообщает, что треть поездов, используемых на высокоскоростной линии Хокурику-Синкансэн на острове Хонсю, были подтоплены.

Вода попала на территорию, которая используется для ремонта или хранения высокоскоросных поездов, после выхода из берегов реки Чикума. Всего пострадали 10 поездов, в состав которых входили 120 вагонов.

В результате полностью восстановить работу железной дороги на этом участке после тайфуна не удастся.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что правительство создает неотложную рабочую группу, чтобы получить полную картину убытков от тайфуна и принять все возможные меры для спасения жизней людей.

Соответствующее совещание чиновников состоялась сегодня утром.

По словам премьера, кроме личного состава полиции, пожарных подразделений и береговой охраны, для поисково-спасательных операций были задействованы 27 тыс. членов сил самообороны. Он добавил, что такие меры будут усиливаться в случае необходимости.

Або также отметил, что молится за души тех, кто потерял жизнь из-за непогоды.

NHK has learned that at least 18 people have died due to Typhoon Hagibis in Kanagawa, Tochigi, Gunma, Iwate, Miyagi, Fukushima, Chiba and Saitama prefectures. Thirteen people are missing, and at least 149 are injured. pic.twitter.com/1jjisx2xQK