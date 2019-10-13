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Последствия тайфуна «Хагибис», фото: KYODO

Тайфун «Хагибис» в Японии: по меньшей мере 18 человек погибли, еще 13 пропали без вести (ФОТО, ВИДЕО)

13 окт 2019, 09:59
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По меньшей мере 18 человек погибли из-за мощного тайфуна в Японии.

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Еще 13 человек пропали без вести, а как минимум 149 получили ранения. Об этом сообщает телеканал NHK.

Сейчас местные чиновники занимаются уточнением количества жертв.

Более 180 тыс. домохозяйств в районе Токио и прилегающих территориях остались без электроснабжения.

Японская железнодорожная компания East Japan Railway Company сообщает, что треть поездов, используемых на высокоскоростной линии Хокурику-Синкансэн на острове Хонсю, были подтоплены.

Вода попала на территорию, которая используется для ремонта или хранения высокоскоросных поездов, после выхода из берегов реки Чикума. Всего пострадали 10 поездов, в состав которых входили 120 вагонов.

Последствия тайфуна «Хагибис», фото: KYODO

В результате полностью восстановить работу железной дороги на этом участке после тайфуна не удастся.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что правительство создает неотложную рабочую группу, чтобы получить полную картину убытков от тайфуна и принять все возможные меры для спасения жизней людей.

Соответствующее совещание чиновников состоялась сегодня утром.

По словам премьера, кроме личного состава полиции, пожарных подразделений и береговой охраны, для поисково-спасательных операций были задействованы 27 тыс. членов сил самообороны. Он добавил, что такие меры будут усиливаться в случае необходимости.

Або также отметил, что молится за души тех, кто потерял жизнь из-за непогоды.

Последствия тайфуна «Хагибис», фото: KYODO

Последствия тайфуна «Хагибис», фото: Reuters

Последствия тайфуна «Хагибис», фото: Reuters

Последствия тайфуна «Хагибис», фото: KYODO

Напомним, острова Хонсю тайфун «Хагибис» достиг 12 октября.


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