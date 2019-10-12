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Тайфун наделал бедствия в Японии. Фото: flickr.com

Тайфун «Хагибис» в Японии: возросло число погибших и пострадавших (ВИДЕО)

12 окт 2019, 19:01
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В Японии жертвами тайфуна «Хагибис» стали по меньшей мере два человека.

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Один человек погиб в результате оползня в городе Тамиока. Второй — водитель, погибший в результате аварии автомобиля в городе Итихара префектуры Тиба. Еще три человека пропали без вести, ведутся их поиски. Об этом 12 октября сообщает Reuters.

Кроме того, в результате повышения уровня воды в реке три машины упали с моста в городе Томи. Всего в автомобилях находились шесть человек, трех удалось спасти, судьба остальных пока неизвестна.

Всего в результате тайфуна пострадали по меньшей мере 75 человек в 24 префектурах страны. Особую опасность тайфун представляет и для Токио. Улицы японской столицы стали безлюдными, горожане уже раскупили продукты в магазинах. Кроме того, закрываются развлекательные заведения и заведения общественного питания. Без электроснабжения остались более 270 тыс. домов.

Напомним, 12 октября тайфун «Хагибис» достиг главного японского острова Хонсю и направлялся на Токио. Порывы ветра достигают до 60 м/с. Власти страны уже объявили максимальный уровень угрозы, людей эвакуируют.


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