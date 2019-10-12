Тайфун наробив лиха в Японії. Фото: flickr.com

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В Японії жертвами тайфуну «Хагібіс» стали щонайменше двоє осіб.

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Одна особа загинула внаслідок зсуву ґрунту в місті Таміока. Друга — водій, який загинув внаслідок перекидання автомобіля в місті Ітіхара префектури Тіба. Ще троє осіб зникли безвісти, ведуться їх пошуки. Про це 12 жовтня повідомляє Reuters.

Крім того, внаслідок підвищення рівня води в річці три машини впали з мосту в місті Томі. Всього в автомобілях перебували шестеро осіб, трьох вдалося врятувати, доля інших поки невідома.

Загалом внаслідок тайфуну постраждали щонайменше 75 осіб в 24 префектурах країни. Особливу небезпеку тайфун представляє й для Токіо. Вулиці японської столиці стали безлюдними, городяни вже розкупили продукти в магазинах. Крім того, закриваються розважальні заклади та заклади громадського харчування. Без електропостачання залишилися понад 270 тис. будинків.

Нагадаємо, 12 жовтня тайфун «Хагібіс» досяг головного японського острова Хонсю та прямував на Токіо. Пориви вітру сягають до 60 м/с. Влада країни вже оголосили максимальний рівень загрози, людей евакуюють.